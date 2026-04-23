جامعة كفر الشيخ تفتتح المعرض السنوي لكلية علوم الثروة السمكية| صور

افتتح الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، فعاليات المعرض السنوي لكلية علوم الثروة السمكية والمصايد للعام الجامعي 2025/2026.

وذلك نيابةً عن رئيس الجامعة، بحضور الدكتور مالك محمد السيد خلف الله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ممدوح زايد، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

وأكد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الطلابية بمختلف صورها، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهاراته الإبداعية والعلمية، موضحاً أن تنظيم هذا المعرض في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لعرض إبداعاتهم ومواهبهم في مختلف المجالات الفنية والعلمية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الابتكارية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى إتاحة الفرص أمام أكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة في الأنشطة الهادفة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة، ومواكب لمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن دعم المواهب الطلابية يأتي في صميم استراتيجية الجامعة نحو تحقيق التميز المؤسسي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، بحسن تنظيم المعرض وتنوع المعروضات التي عكست مستوى متميزًا من الإبداع والابتكار لدى طلاب الكلية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الطلابية ودعمها. كما أثنى على الجهود المبذولة من إدارة الكلية في تدريب الطلاب وتأهيلهم، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وأضاف الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن تنظيم مثل هذه المعارض يعزز من ثقافة التنافس الإيجابي بين الطلاب، ويسهم في تنمية روح الإبداع والأصالة، إلى جانب دعم مهارات ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الطلاب في المسابقات والمعارض المختلفة لإبراز قدراتهم الفنية والعلمية على المستويين المحلي والدولي.

وقد تميزت المعروضات داخل المعرض بتنوعها وابتكارها، شملت العديد من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التي عكست مهارات الطلاب وقدراتهم العالية، في مشهد يعبر عن مستوى متقدم من الإبداع والتميز.