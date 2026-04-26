مصر تقود مشاورات إقليمية لخفض التصعيد.. اتصالات مع قطر وإيران لتثبيت الاستقرار

جرى اتصالان هاتفيان بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، والسيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأحد ٢٦ أبريل، وذلك للتشاور حول مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية وجهود خفض التصعيد فى المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصالين تناولا تقييم التطورات الأخيرة بالمنطقة، حيث تم التباحث بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران، وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصالين على أهمية التمسك بالمسار التفاوضى وتكثيف التشاور والتنسيق بين الأطراف المعنية، بما يضمن استدامة اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة بما يؤدى إلى إنهاء الحرب.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية شدد على ضرورة الالتزام الكامل بمسار الحل الدبلوماسي، موضحاً أن الحوار يمثل الضمانة الأساسية لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراعات، مشيرا إلى أن إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي بشكل مستدام يتطلب بالضرورة احترام سيادة الدول، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول الإقليم وعلى رأسها دول الخليج الشقيقة، فضلاً عن الحفاظ على أمن وحرية الملاحة الدولية، مؤكدا أن استمرار التنسيق والعمل المشترك هو السبيل الوحيد لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة وحفظ مقدرات دول الإقليم.