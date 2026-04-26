وزير خارجية الدنمارك السابق: حادث البيت الأبيض لن يؤثر على مفاوضات إيران وأمريكا

أكد وجنس لوكيتوفت، وزير الخارجية الدنماركي السابق، أن حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض يُعد واقعة مقلقة من الناحية الدبلوماسية، لكنه لا يزال غير واضح الدوافع حتى الآن في ظل غياب معلومات مؤكدة عن منفذه أو أهدافه.

رفض ربط الحادث بالمفاوضات

وأوضح لوكيتوفت، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يرى أي مبرر لربط الحادث بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أو اعتباره عاملًا مؤثرًا على مسار المفاوضات المرتقبة بين الجانبين.

تحذير من التوظيف السياسي

وشدد على ضرورة عدم توظيف مثل هذه الوقائع سياسيًا دون أدلة واضحة، محذرًا من الانسياق وراء التكهنات في ظل غياب نتائج التحقيقات الرسمية.

جذور التوتر تعود لملف الاتفاق النووي

وأشار إلى أن جذور التوتر الحالي تعود إلى تعقيدات سابقة، أبرزها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015، وهو ما ساهم في تقويض الثقة بين الأطراف وزيادة صعوبة التوصل إلى تفاهمات جديدة في المرحلة الراهنة.