قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأجهزة الأمنية تنجح في إعادة شاب من ذوي الإعاقة لأسرته بالبساتين
بين العجز والفقر.. زينب تستغيث من قلب أخميم بسوهاج: بنتي تستاهل تعيش حياة كريمة
أول تعليق من شقيقة صلاح بعد إصابته
كيف يتعامل الأهلي مع ملف إمام عاشور في ظل ضغط مباريات الدوري والأزمة الحالية؟
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة أجرة بسوهاج
بالخطوات.. اعرف إزاي تقدر تتعالج على نفقة الدولة
موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
مؤتمر صحفي غدا في الزمالك للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع راع جديد
عماد الدين حسين: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض فردي ولا علاقة له بحرب إيران
كيف يفكر توروب لمواجهة الأهلي وبيراميدز؟.. الخطة كاملة
التضامن:بدء سفر حجاج الجمعيات أول أسبوع في مايو المقبل
6 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة انبي والأهلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير خارجية الدنمارك السابق: حادث البيت الأبيض لن يؤثر على مفاوضات إيران وأمريكا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد وجنس لوكيتوفت، وزير الخارجية الدنماركي السابق، أن حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض يُعد واقعة مقلقة من الناحية الدبلوماسية، لكنه لا يزال غير واضح الدوافع حتى الآن في ظل غياب معلومات مؤكدة عن منفذه أو أهدافه.

رفض ربط الحادث بالمفاوضات

وأوضح لوكيتوفت، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يرى أي مبرر لربط الحادث بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أو اعتباره عاملًا مؤثرًا على مسار المفاوضات المرتقبة بين الجانبين.

 تحذير من التوظيف السياسي

وشدد على ضرورة عدم توظيف مثل هذه الوقائع سياسيًا دون أدلة واضحة، محذرًا من الانسياق وراء التكهنات في ظل غياب نتائج التحقيقات الرسمية.

 جذور التوتر تعود لملف الاتفاق النووي

وأشار إلى أن جذور التوتر الحالي تعود إلى تعقيدات سابقة، أبرزها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015، وهو ما ساهم في تقويض الثقة بين الأطراف وزيادة صعوبة التوصل إلى تفاهمات جديدة في المرحلة الراهنة.

وزير الخارجية الدنماركي السابق حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

