الرئيس الأوكراني يعلن استعداده لجولة مفاوضات جديدة مع روسيا والولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده لإجراء جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة في أذربيجان، بحسب "روسيا اليوم".



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف:"لقد أجرينا مفاوضات كهذه في تركيا، ومع الشركاء الأمريكيين في سويسرا. نحن مستعدون لإجراء مفاوضات كهذه في أذربيجان".

يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف كان قد صرح سابقا بأن التوقف في المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا يعود لانشغال الولايات المتحدة بقضايا الشرق الأوسط.

كما أشار بيسكوف أيضا إلى أن الكرملين يعول على استمرار المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا بعد التنسيق بشأن جداول جميع الأطراف، خاصة الطرف الأمريكي.

كما شدد المتحدث باسم الكرملين بأن على زيلينسكي أن يتخذ قرارا بمغادرة القوات الأوكرانية لأراضي دونباس والخروج خارج الحدود الإدارية لجمهورية دونيتسك الشعبية.

يذكرأن الجولة السابقة من المشاورات الثلاثية روسيا - الولايات المتحدة - أوكرانيا قد عُقدت في جنيف يومي 17 و18 فبراير الماضي.