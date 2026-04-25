أخبار البلد

وزير الاتصالات يبحث مع نائب وزير الخارجية الفنلندي ورئيس شركة Nokia إنشاء مركز إقليمي متكامل

أحمد عبد القوى

في إطار زيارة رئيس فنلندا إلى مصر، عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع ميكو لافانتي، رئيس شركة Nokia لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لبحث انشاء الشركة مركز إقليمي متكامل للدعم الفني وخدمات التشغيل في مصر إلى جانب خططها للتوسع في السوق المصري. 

جاء ذلك بحضور يارنو سيرجيالا نائب وزير الخارجية الفنلندي لشؤون التجارة الخارجية،  تابيو ناولا المستشار التجاري بسفارة فنلندا في القاهرة، أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والدكتور حسام عبد المولى نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشؤون الفنية والجودة، وعمرو عباس نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للتنظيم وحوكمة السوق.

وتعد شركة Nokia أحد الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصال لعصر الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الأساسية لشبكات الاتصالات.

وتناول الاجتماع سبل الاستفادة من موقع مصر كمحور إقليمي لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث استعرضت الشركة  خططها نحو إنشاء مركز إقليمي متكامل للدعم الفني وخدمات التشغيل انطلاقًا من مصر، بما يسهم في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات وتوسيع نطاقها عبر أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب دعم سرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء، في ضوء توجهاتها نحو تطوير نماذج تشغيل متقدمة تلبي الطلب المتنامي على خدمات إدارة الشبكات والحلول الرقمية، في ظل التوسع العالمي في تقنيات الجيل الخامس والاعتماد المتزايد على الحوسبة السحابية.

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الشركات العالمية على التوسع في استثماراتها التي تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتقديم خدماتها لعملائها .

وأشار المهندس رأفت هندي إلى اهتمام الوزارة بالتوسع في شبكات الاتصالات وتحسين جودتها ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز قدرتها على استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، خاصة مع اطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر، والعمل على توسيع نطاق تغطيتها في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن إتاحة خدمات متطورة للمواطنين ودعم خطط التحول الرقمي.

ومن جانبه، أكد ميكو لافانتي، رئيس شركة نوكيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن مصر تمثل محورًا استراتيجيًا لعمليات الشركة في المنطقة، في ضوء ما تمتلكه من مقومات تنافسية تدعم تقديم خدمات عالية الجودة وتوسيع نطاق أعمال الشركة، مشيرا إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر، وما تتمتع به من بنية تحتية رقمية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة، تمثل عوامل رئيسية تدعم خططها للتوسع وتعزيز حضورها الإقليمي.

شاركت شركة Nokia  ضمن وفد الأعمال المرافق للسيد رئيس فنلندا خلال زيارته لمصر. كما تم استضافة الشركة إلى جانب جامعة Aalto وعدد من الشركات الفنلندية المشاركة في الوفد في مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة للتعرف عن قرب على مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شركة Nokia  كانت قد وقعت مذكرة تفاهم ثلاثية في يوليو 2024 مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والشركة المصرية للاتصالات، للتوسع في أنشطتها بمصر، وإنشاء مركز تميز لشبكات بروتوكول الإنترنت، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

