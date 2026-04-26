أحمد موسى: ترامب سقط أرضا خلال حفل مراسلي البيت الأبيض
الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن إتقان العمل
الحكومة تتراجع عن قرار الغلق المبكر.. مواعيد جديدة للمحال والمطاعم
يستحق التقدير.. أحمد موسى يشيد بقرار إلغاء مواعيد غلق المحال
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير التخطيط نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
أقل سعر لبيع الدولار اليوم في البنوك
إصدار جديد.. الكشف عن فيات Topolino الكهربائية| صور
الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي قادماً من الجزيرة
متحدث الوزراء: انتهاء 90% من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة
البحرية الأمريكية تستولي على نفط إيراني بقيمة 380 مليون دولار بالمحيط الهندي
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة
رسميا.. الحكومة: وقف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم 11 مساءً
ترامب: ما حدث الليلة الماضية يدعم مطالبتنا ببناء قاعة احتفالات كبيرة ومحصنة في حرم البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلقا على أحداث إطلاق نار الليلة الماضية في عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق هيلتون واشنطن، إن ماحدث يدعم مطالبتنا "ببناء قاعة احتفالات كبيرة وآمنة ومحصنة في حرم البيت الأبيض".
وكتب ترامب على منصته " تروث سوشيال" اليوم /الأحد/ إن ما حدث ليلة أمس هو بالضبط السبب الذي جعل جيشنا العظيم، والخدمة السرية، وإنفاذ القانون، ولأسباب مختلفة، كل رئيس على مدى الـ 150 عاما الماضية، يطالبون ببناء قاعة احتفالات كبيرة وآمنة ومحصنة في حرم البيت الأبيض".
وأشار إلى أن " هذا الحدث لم يكن ليحدث أبدا مع قاعة الاحتفالات (السرية للغاية عسكريا) الجاري إنشاؤها حاليا في البيت الأبيض، لا يمكن بناؤها بالسرعة الكافية! ورغم جمالها، فهي تتمتع بكل ميزة أمنية من أعلى المستويات، بالإضافة إلى ذلك، لا توجد غرف تقع فوقها ليتمكن الأشخاص غير المصرح لهم من التدفق إليها، وهي تقع داخل بوابات المبنى الأكثر أمناً في العالم، البيت الأبيض".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس قد تم إجلاؤهما مساء أمس /السبت/ من حفل جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن عقب إطلاق نار تسبب في حالة ذعر واسعة بين الحضور، ولم يصب الرئيس الأمريكي ونائبه جيه دي فانس بأي إصابات ظاهرة جراء الحادث.
يشار إلى أنه منذ وصوله إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل بناء قاعة حفلات كبيرة بالبيت الأبيض تكلفتها 400 مليون دولار، وهو ما آثار انتقادات كبيرة بشأن التكاليف والإنفاق وعدم جدوى القاعة.
 

رئيس الوزراء

مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

نسرين طافش

ساعة تتجاوز 16 مليون جنيه.. نسرين طافش تستعرض فخامتها

المكرونة

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والريحان

اسماء ابو اليزيد

بـ فوتوسيشن من أمريكا .. أسماء أبو اليزيد تعلن قرب ولادتها

بالصور

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الشرقية.. مستندات

امتحانات
امتحانات
امتحانات

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

فيديو

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

المزيد

أحمد الأشعل

سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غيرة الأنثى

كريم خالد عبد العزيز

بين الواقع والخيال.. حين يصبح الكرتون ملاذًا للروح

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: بين مهاجمي التراث وتجديد الخطاب الديني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

المزيد