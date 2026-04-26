ترامب: ما حدث الليلة الماضية يدعم مطالبتنا ببناء قاعة احتفالات كبيرة ومحصنة في حرم البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلقا على أحداث إطلاق نار الليلة الماضية في عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق هيلتون واشنطن، إن ماحدث يدعم مطالبتنا "ببناء قاعة احتفالات كبيرة وآمنة ومحصنة في حرم البيت الأبيض".

وكتب ترامب على منصته " تروث سوشيال" اليوم /الأحد/ إن ما حدث ليلة أمس هو بالضبط السبب الذي جعل جيشنا العظيم، والخدمة السرية، وإنفاذ القانون، ولأسباب مختلفة، كل رئيس على مدى الـ 150 عاما الماضية، يطالبون ببناء قاعة احتفالات كبيرة وآمنة ومحصنة في حرم البيت الأبيض".

وأشار إلى أن " هذا الحدث لم يكن ليحدث أبدا مع قاعة الاحتفالات (السرية للغاية عسكريا) الجاري إنشاؤها حاليا في البيت الأبيض، لا يمكن بناؤها بالسرعة الكافية! ورغم جمالها، فهي تتمتع بكل ميزة أمنية من أعلى المستويات، بالإضافة إلى ذلك، لا توجد غرف تقع فوقها ليتمكن الأشخاص غير المصرح لهم من التدفق إليها، وهي تقع داخل بوابات المبنى الأكثر أمناً في العالم، البيت الأبيض".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس قد تم إجلاؤهما مساء أمس /السبت/ من حفل جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن عقب إطلاق نار تسبب في حالة ذعر واسعة بين الحضور، ولم يصب الرئيس الأمريكي ونائبه جيه دي فانس بأي إصابات ظاهرة جراء الحادث.

يشار إلى أنه منذ وصوله إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل بناء قاعة حفلات كبيرة بالبيت الأبيض تكلفتها 400 مليون دولار، وهو ما آثار انتقادات كبيرة بشأن التكاليف والإنفاق وعدم جدوى القاعة.

