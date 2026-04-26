الشرق الأوسط للسياسات: حادث حفل مراسلي البيت الأبيض إنذار خطير

أكد ماركو مسعد عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، أن هذا الحادث إطلاق النار في حفل مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذار خطير لما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ماركو مسعد عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية متاح فيها الحصول على السلاح وهذا الأمر قانوني ودستوري.

وتابع ماركو مسعد عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، أن هناك خرق أمني واضح والرجل المسلح دخل بسرعة كبيرة لبهو الفندق والمشكلة، وجهاز الخدمة السرية تابع لترامب مباشرة.