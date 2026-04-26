متحدث الوزراء: انتهاء 90% من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزيرة الثقافة؛ جاء في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيق العدالة الثقافية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، أن هذا الاجتماع تناول الأهداف الاستراتيجية للوزارة ونشاطها في الفترة من فبراير وحتى أبريل 2026، ما بين القصور الثقافية، والمكتبات العامة والمتخصصة والأكاديمية، والمكتبات المتنقلة، ودور السينما، والمسارح.

ولفت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الثقافة، وتحرص على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه من إمكانات في هذا القطاع.

وأشار إلى أن أغلب مشروعات المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء، وانتهينا من 90٪، وبدأنا تجهيز الاستعدادات للمرحلة الثانية.