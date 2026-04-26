خطيب بالأوقاف: فهم أركان وواجبات وسنن الحج مفتاح أداء المناسك بسهولة

أكد الشيخ خالد الجمل، الخطيب بوزارة الأوقاف، أن إدراك الفروق بين أركان الحج وواجباته وسننه يُسهّل بشكل كبير على المسلمين أداء المناسك بصورة صحيحة، مشددًا على أن الوعي بهذه الجوانب الفقهية يُجنب الحجاج الوقوع في الأخطاء.

أركان الحج الأساسية

وأوضح الشيخ خالد الجمل، خلال حواره في برنامج أنا وهو وهي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أركان الحج الأساسية أربعة، لافتًا إلى أن “الركن” في الفقه هو ما لا يقوم العمل بدونه، وإذا لم يؤدَّه المسلم فلا يُحتسب له الحج.



وأشار إلى أن أركان الحج تتمثل في نية الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي، مؤكدًا أنه بإتمام هذه الأركان يكون الحاج قد أدى الفريضة بشكل صحيح.

الإخلاص والنية الصادقة

وأضاف أن قبول الحج لا يرتبط فقط بأداء الأركان، بل بالإخلاص والنية الصادقة، موضحًا أن الرياء والنفاق قد يُفسدان ثواب العمل، وهو أمر يظل بين العبد وربه.

أهمية التوعية الدينية

وأكد أهمية التوعية الدينية قبل أداء المناسك، حتى يتمكن الحجاج من أداء شعائرهم بسهولة ويسر، وبما يتوافق مع صحيح الدين.