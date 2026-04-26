تضامن الإسماعيلية يعقد ندوات تثقيفية لحُجاج الجمعيات الأهلية

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بعقد الندوة التثقيفية الأولى لحجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسماعيلية لموسم الحج ١٤٤٧ ه‍/ ٢٠٢٦ م.

جاء ذلك تأكيدًا لتوجيهات اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بالحُجاج وتذليل العقبات لهم وإمدادهم بالمعلومات التثقيفية اللازمة الخاصة بمناسك الحج.

وألقى الندوة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، والتي تناولت التأهيل النفسي والسلوكي للحجاج، وتقديم عرض تفصيلي لمناسك الحج وأحكامه الدينية، والتعليمات الإدارية الخاصة بذلك.

اُختتمت الندوة بإتاحة الفرصة للحجاج بطرح الأسئلة الدينية المتعلقة بالمناسك، وتم الإجابة عنها بشكل مُبسط.