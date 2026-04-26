مصر للطيران: ملتزمون بدعم حجاج القرعة والتضامن في أسعار تذاكر موسم الحج

كشف الكابتن محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه تم تحديد الجدول الزمني لتشغيل أولى رحلات موسم الحج لهذا العام 1446هــ/ 2026م، حيث من المقرر أن تبدأ أولى رحلات سفر الحجاج اعتبارًا من ٤ مايو ٢٠٢٦، وانتهاء رحلات السفر سيكون في ٢٢ مايو ٢٠٢٦.

قال رئيس مصرللطيران، خلال مؤتمر صحفي منعقد اليوم، بمقر وزارة الطيران، إنه فيما يخص أسعار تذاكر الطيران فإن مصر للطيران شركة دولة وهي ملتزمة بدعم حجاج القرعة والتضامن في أسعار التذاكر، وأنها لن تزيد عن العام الماضي.

وتواصل وزارة الطيران المدني المصرية، بالتعاون مع شركاتها التابعة وكافة الجهات المعنية، تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة استعدادًا لموسم حج 1447هـ / 2026م، لضمان تقديم تجربة سفر آمنة، ميسّرة، ومتميزة لضيوف الرحمن. وتعكس هذه الجهود حرص الدولة على توظيف كافة الإمكانات البشرية والتقنية والفنية لضمان انسيابية الحركة الجوية، ورفع كفاءة تشغيل المطارات، مع التركيز على راحة الحجاج واحتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعتمد الخطة على أعلى المعايير التشغيلية الدولية، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية، والتعاون الوثيق مع السلطات السعودية، لضمان انتظام رحلات الذهاب والعودة، ومعالجة أي تحديات تشغيلية طارئة بكفاءة عالية. وتعكس هذه الاستعدادات التزام وزارة الطيران المدني بالتميز في تقديم الخدمات، ورفع جودة الرعاية، بما يعزز مكانة مصر الرائدة إقليميًا ودوليًا في تنظيم وإدارة مواسم الحج، ويجسد رؤيتها الاستراتيجية في تطوير منظومة الطيران المدني بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتعكس هذه الاستعدادات الشاملة التي سيتم تسليط الضوء عليها حرص وزارة الطيران المدني على تقديم موسم حج منظم ومتميز يليق بمكانة مصر، مع استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتشغيل غرفة عمليات مركزية لضمان متابعة دقيقة وسريعة لأي مستجدات، مع التركيز على راحة الحجاج وسلامتهم، سواء من الحجاج المصريين أو القادمين من دول العالم، بما يعكس مستوى التميز التشغيلي والكفاءة الاستراتيجية للقطاع.

