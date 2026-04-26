التضامن:بدء سفر حجاج الجمعيات أول أسبوع في مايو المقبل

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، الإجراءات النهائية لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ - 2026م.

وسلمت المؤسسة القومية لتيسير الحج جميع المشرفين الأوراق الخاصة بهم والتأشيرات ومواعيد السفر والحجوزات ..

كما أخطرت المؤسسة القومية لتيسير الحج ، حجاج الجمعيات الاهلية الفائزين في قرعة الوزارة، والبالغ عددهم 12 ألف حاج باستخراج التأشيرات استعدادا لبدء السفر في أول أسبوع من شهر مايو المقبل.

الجدير بالذكر انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من تدريب جميع المشرفين لرحلات حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م، والذي عقد بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال حفل إنهاء التدريب عن تقديرها لافتتاح البرنامج التدريبي لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لعام 1447هـ/2026م، والذي يمثل نقطة انطلاق حقيقية لضمان تجربة حج آمنة ومثالية لكل حاج وحاجة من ضيوف الرحمن، حيث نلتقي على غايةٍ عظيمة؛ نؤكد فيها على مسؤوليتنا المشتركة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، فحج بيت الله الحرام تجربة روحانية تتطلب تخطيطًا دقيقًا، وإشرافًا مستمرًا، ودعمًا متواصلًا.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه كعادتها على مدار 19 عاماً؛ استعدت المؤسسة القومية لتيسير الحج لهذا الموسم منذ نهاية موسم حج 1446هـ، واضعةً على عاتقها مسؤولية تسهيل أداء الفريضة بمعايير مهنية دقيقة، تجعل من حلم أداء فريضة الحج، وثيقة احترام واحتراف، تطورت لتواكب التطور المستمر في المشاعر المقدسة، بحلول مبتكرة تضمن تجربة حج مثالية لحجاج بيت الله الحرام.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أننا لم ندخر جهداً، ولم نترك سبيلاً، ولم نأخّر إجراء؛ لتوفير كل ما يلزم لضمان راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية خلال رحلة الحج المقدسة، لأننا نرى في رعاية الحجاج واجبًا دينيًا ووطنيًا وشرفًا كبيرًا، فوفرنا وسائل نقل وإقامة مريحة، وأمّنا أماكن إقامة قريبة من الحرم ومجهزة بكل الخدمات الأساسية، وتعاقدنا مبكراً على مخيمات مريحة وآمنة في مشعري مِنى وعرفات، وقمنا بضم بعثة إدارية وطبية متكاملة لتقديم الرعاية الصحية الفورية لأي حاج يحتاجها، ونسقنا مع كافة الجهات المعنية داخل مصر وخارجها.