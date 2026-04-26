بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

وفي هذا الإطار تابع أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم إستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بتركيب بلاط الإنترلوك والرصف بالخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بالشوارع المتفرعة بحي مبارك (منطقة مساكن السوق الجديد - شارع رمضان أبو العيس - فرعيات التدريب المهني وحديقة الطفل)، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشروع تطوير شوارع حي مبارك وحي الإرشاد الزراعي وذلك بمساحة إجمالية ١٠ ألف و٥٠٠ متر مسطح، وبنسبة تنفيذ وصلت ٦٠٪ وبتكلفة مالية قدرها ٥ مليون و٥٠٠ ألف جنيهاً، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمواطنين