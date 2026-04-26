أقل سعر لبيع الدولار اليوم في البنوك

سجل الدولار اليوم أقل سعر للبيع في بنك المصرف العربي بنحو 52.06 جنيه.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 26 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي لنحو:

52.70 جنيه للشراء

52.80 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

52.69 جنيه للشراء

52.79 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

52.68 جنيه للشراء

52.78 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو:

52.65 جنيه للشراء

52.75 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري لنحو:

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية لنحو:

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو :

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو:

52.53 جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الأحد لنحو :

52.63 جنيه للشراء

52.77 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:

51.96 جنيه للشراء

52.06 جنيه للبيع

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم

52.70 جنيه

متوسط سعر بيع الدولار في مصر اليوم

52.67 جنيه.