80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

واصلت أسعار صرف الدولار اليوم الاحد 26-4-2026، الصعود مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات، بالبنوك العاملة في مصر.

وصعد سعر الدولار بنحو 80 قرشا تقريبا مقارنة بأسعاره أمس، حيث سجل اليوم 52.69 مقارنة بـ 51.85 جنيه.

سجل سعر الدولار في البنك التنمية الصناعية 52.69 جنيه للشراء و52.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 52.69 جنيه للشراء و52.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد 52.69 جنيه للشراء و52.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي 52.69 جنيه للشراء و52.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الاهلي الكويتي 52.66 جنيه للشراء و52.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 52.66 جنيه للشراء و52.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.63 جنيه للشراء و52.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 52.63 جنيه للشراء و52.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 52.63 جنيه للشراء و52.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.62 جنيه للشراء و52.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 52.62 جنيه للشراء و52.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.