6339 علامة تجارية ممنوحة للمصريين من مكتب العلامات التجارية المصري 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد الموافق 26/4/2026، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي يحتفل به العالم في 26 أبريل من كل عام.

وذلك بناءً على قرار الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) منذ عام 2000، بهدف تعزيز الوعي بدور الملكية الفكرية والاحتفاء بإسهامات المبتكرين والمبدعين في تنمية المجتمعات. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار: "الملكية الفكرية والرياضة: انطلق، ابتكر".

العلامات التجارية

بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية نحو 41,256 طلبًا خلال عام 2025، فيما بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة 7,827 علامة، مقابل 23,790 علامة خلال عام 2024، بنسبة انخفاض بلغت 67.1%.

وسجلت العلامات التجارية الممنوحة للمصريين 6,339 علامة، مقابل 1,488 علامة لباقي الجنسيات.

وتصدر المصريون قائمة العلامات التجارية الممنوحة خلال عام 2025 بنسبة 81%، يليهم المتقدمون من الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 418 علامة بنسبة 5.3%، ثم الإمارات العربية المتحدة بعدد 228 علامة بنسبة 2.9% من إجمالي العلامات الممنوحة.

براءات الاختراع

بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري 1,818 طلبًا خلال عام 2025، منها 528 طلبًا للمصريين بنسبة 29%، و1,290 طلبًا للأجانب بنسبة 71%.

أما عدد براءات الاختراع الممنوحة، فقد بلغ 102 براءة اختراع خلال عام 2025، منها 26 براءة للمصريين بنسبة 25.5%، و76 براءة للأجانب بنسبة 74.5%.

التوزيع وفق التصنيف الدولي

بلغ إجمالي البراءات الممنوحة 102 براءة، توزعت وفقًا للتصنيف الدولي، 42 براءة في مجال الاحتياجات الإنسانية بنسبة 41.2%، و 22 براءة في مجال الكيمياء والفلزات بنسبة 21.6%، و14 براءة في مجال عمليات التشكيل والنقل بنسبة 13.7%

توزيع البراءات حسب الدول

تصدر المصريون قائمة الدول الحاصلة على براءات الاختراع بعدد 26 براءة بنسبة 25.5%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 22 براءة بنسبة 21.6%، ثم فرنسا بعدد 8 براءات بنسبة 7.8% من إجمالي البراءات الممنوحة خلال عام 2025.