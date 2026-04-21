قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الإحصاء: 556.1 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وفنلندا خلال 2025

آية الجارحي

 يستقبــل اليـــوم الرئيس عبد الفتــاح السيسى ـ   الرئيس " الكسندر ستوب " رئيس جمهورية فنلندا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفنلندا والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتــرك.

 وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيانات إحصائية تتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا .

التبادل التجارى بين مصر وفنلندا

 أظهرت بيانات  الجهاز  اليوم الثلاثاء الموافق  21/  4 / 2026  أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفنلندا وصل إلى 556.1 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 614.8 مليون دولار خلال عام 2024.

الصادرات إلى فنلندا 


وسجل حجم  الصادرات المصرية إلى فنلندا 42.3 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 36.1 مليون دولار خلال عام 2024.

الواردات من فنلندا

 وبلغ حجم الواردات المصرية من فنلندا 513.8 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 578.7 مليون دولار خلال عام 2024 .


أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فنلندا خلال  عام 2025 
1.    منتجات كيماوية غير عضوية  بقيمة 17.8 مليون دولار.
2.     زجاج ومصنوعاته بقيمة 6.9 مليون دولار.
3.    فواكه وأثمار صالحة للأكل بقيمة 5.1 مليون دولار.
4.    سجاد وأغطية أرضيات أخري بقيمة 3 مليون دولار.
5.    أسمدة  بقيمة 2.5 مليون دولار .


أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فنلندا خلال عام 2025


1.    خشب ومصنوعاته وفحم خشبى  بقيمة 281.2 مليون دولار.
2.     آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 61.9 مليون دولار .
3.     ورق ومصنوعات من عجائن الورق  بقيمة 60 مليون دولار.
4.    عجينة الورق بقيمة 47.9 مليون دولار.
5.    حديد وصلب ومصنوعاته  بقيمة 11.4 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الفنلندية في مصر مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 800 ألف دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فنلندا 900 ألف دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالى  2023/ 2024 .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفنلندا 5.1 مليون دولار خلال العام المالي2024 /2025 مقابل 4.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بينما بلغت قيمة تحويلات الفنلنديين العاملين في مصر 175 ألف دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 104 ألف دولار خلال العام المالي  2023 / 2024 .
وسجل عدد سكان مصر 108.9 مليون نسمة في أبريل 2026، بينما سجل عدد سكان فنلندا   5.6  مليون نسمة خلال نفس الفترة . 
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بفنلندا طبقــاً لتقديرات البعثة  1200 مصري حتى نهاية عام  2024  .

فنلندا مصر وفنلندا المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التبادل التجارى الواردات الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد