النووي ومضيق هرمز خطوط حمراء.. رسائل مهمة من وزير خارجية إيران لأمريكا

كشفت وكالة فارس الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نقل رسائل لأمريكا عبر باكستان بشأن الخطوط الحمراء بالملف النووي ومضيق هرمز، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني أطلع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على مسار إيران الدبلوماسي لإنهاء الحرب وخفض التوترات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد سبل إنهاء الحرب وتطورات الأمن الإقليمي، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية.