الخارجية الإيرانية تكشف ماذا دار خلال استقبال السلطان هيثم بن طارق لعراقجي

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحث مع سلطان عمان هيثم بن طارق في مسقط مستجدات المحادثات الرامية لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن عراقجي ناقش مع سلطان عمان قضايا تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز وأمن الخليج وبحر عمان.

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور مسقط، سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق صباح اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إنه جرى خلال المقابلة التّشاورُ حول مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة والمساعي الرّامية إلى إنهاء النّزاعات".

كما اطلع سلطان عمان على "وجهات نظر الجانب الإيراني حيال تلك التّطورات" المتعلقة بالحرب مع الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوكالة أن عراقجي "استمع إلى مرئيّات جلالتِه بشأن سُبل الدّفع بهذه الجهود بما يعزّز فرص التوصّل إلى حلول سياسيّة مُستدامة ويحدّ من تداعيات الأزمات على شعوب المنطقة".

وأكد هيثم بن طارق "على أهمية تغليب لغة الحوار والدّبلوماسية في معالجة القضايا، بما يُسهم في ترسيخ دعائم السّلام".

من جانبه أعرب عراقجي عن تقدير بلاده لمواقف سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم في دعم جهود الحوار وتعزيز مساعي الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التحدّيات الإقليميّة الرّاهنة.

وكان الوزير عراقجي قدم الى مسقط آتيا من اسلام آباد وبعد اجرائه محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

وقد اوردت وكالة الانباء الايرانية مساء امس السبت ان الوزير عراقجي سيعود الى اسلام آباد بعد بعد انتهاء زيارته لمسقط وقبل توجهه الى العاصمة الروسية موسكو.