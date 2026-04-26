احتجاز سفينتين إسرائيليتين من قبل القوات البحرية للحرس الثوري | صور

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.



ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية صورا جديدة وحصرية لسفينتي الحاويات العملاقتين "MSC FRANCESCA" و"EPAMINONDAS" المملوكتين للكيان الصهيوني، وهما تخضعان لسيطرة الحرس الثوري.



ووفقاً لمراسل وكالة "تسنيم" للأنباء من بندر عباس فإن السفينتين العملاقتين "MSC FRANCESCA" و"EPAMINONDAS" المملوكتين لكيان صهيوني، أصبحتا الآن بالكامل تحت تصرف القوات الإيرانية، ردا على القرصنة البحرية التي تمارسها القوات الإرهابية الأمريكية، وقد رستا بالقرب من مضيق هرمز.