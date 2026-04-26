بينهم حارس تاريخي.. الكويت تسحب الجنسية من 1300 شخص

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت، يوم الأحد، ستة مراسيم أميرية جديدة، تقضي بسحب الجنسية الكويتية من نحو 1300 شخص.

وجاءت هذه المراسيم استنادًا إلى توصيات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي تواصل مراجعة ملفات الجنسية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وشملت القرارات أسماء بارزة في مجالات سياسية ورياضية، من بينها النائب السابق أنور الفكر، حيث تم سحب جنسيته بالتبعية، إضافة إلى الحارس الدولي السابق نواف الخالدي، الذي يعد من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة الكويتية، ومثل منتخب بلاده في 115 مباراة دولية.

كما طالت القرارات لاعب نادي القادسية السابق صالح الشيخ الهندي، المعروف بأنه أكثر اللاعبين الكويتيين تتويجا بالبطولات عبر التاريخ.

وبحسب المراسيم، فإن غالبية حالات سحب الجنسية استندت إلى المادة 13 من قانون الجنسية (المعدل)، خصوصًا الحالات التي مُنحت تحت بند “الأعمال الجليلة” أو بالتبعية.

وتشهد الكويت منذ مطلع العام الماضي موجة غير مسبوقة من قرارات سحب الجنسية، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد من حيث العدد والنطاق.