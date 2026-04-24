قادم من العراق .. الهجوم بطائرات مسيرة على الكويت

أفادت وزارة الدفاع الكويتية بتعرض موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت صباح اليوم لهجوم عدواني آثم بواسطة عدد 2 طائرة درون مفخخة، موجّهتين بسلك الألياف الضوئية، قادمة من جمهورية العراق.

وأشارت الوزارة الكويتية في بيان لها ؛ إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وشددت وزارة الدفاع على أن الجهات المختصة باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.

وإختتمت الوزارة الكويتية بيانها قائلة : حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، في ظل القيادة الحكيمة الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي العهد.