بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على تباين مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، على تباين مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 7.09 نقطة بما نسبته 0.08% ليصل إلى مستوى 8879.00 نقطة، إذ جرى تداول نحو 417 مليون سهم عبر 26 ألفا و314 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 92.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 75.30 نقطة بما نسبته 0.91% ليصل إلى مستوى 8387.39 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 277 مليون سهم من خلال 15 ألفا و58 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 37.9 مليون دينار كويتي.

بينما سجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 7.05 نقطة بما نسبته 0.07% ليصل إلى مستوى 9444.34 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 139 مليون سهم عبر 11 ألفًا و256 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 54.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 81.09 نقطة بما نسبته 0.89% ليصل إلى مستوى 9221.64 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 237 مليون سهم عبر 11 ألفا و712 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 31.5 مليون دينار كويتي.

كانت شركات "يوباك" و"الأنظمة" و"ورقية" و"م الأعمال" و"النخيل" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "خليج ت" و"اجيال" و"الجزيرة" و"بترولية" و"البورصة" الأكثر انخفاضًا.