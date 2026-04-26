عمان وطهران.. لقاء رفيع في مسقط يبحث خفض التوترات الإقليمية

استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الأحد في العاصمة مسقط، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حيث تناول الجانبان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب جهود الوساطة والمساعي الدولية الهادفة إلى إنهاء النزاعات القائمة.

وخلال اللقاء، استعرض السلطان هيثم وجهة نظر بلاده تجاه سبل تعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أهمية دفع الجهود الدبلوماسية نحو حلول سياسية مستدامة تسهم في الحد من تداعيات الأزمات على شعوب المنطقة، وترسيخ أسس السلام عبر الحوار والتفاهم.

من جانبه، اطلع الوزير الإيراني على الرؤية العمانية تجاه مستجدات المشهد الإقليمي، كما نقل موقف بلاده بشأن التطورات الراهنة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في دعم مسارات الحوار بين الأطراف المختلفة.

وأعرب عراقجي عن تقدير إيران للمواقف العمانية، بقيادة السلطان هيثم، في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة حالياً.