قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على المتهم بإلقاء كلب فى البحر
محمد صلاح يغيب عن المشاركة مع ليفربول في هذه المباريات للإصابة
نتنياهو: الجيش يعمل في لبنان بحزم وقوة لإزالة تهديدات حزب الله
استجابةً لمطالب الطلاب.. جامعة الأزهر تناقش عودة السمر كورس
أحدث أساطيل العالم.. قناة السويس تستقبل سفينة الركاب العملاقة MSC EURIBIA في أول عبور لها
8 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي وبيراميدز قبل موقعة الغد
مصر تسيطر على منصات التتويج في بطولة أفريقيا للجمباز الفني بالكاميرون
معركة ما قبل القمة.. الغيابات المحتملة تشعل صراع الأهلي والزمالك قبل ديربي الجمعة
تداول 83 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ32 بمركز سقارة بمشاركة 130 متدربا غدا
الزمالك يستعيد خدمات نجم سوبر في مباراة إنبي
عيد العمال 2026 في مصر.. الموعد الرسمي والفئات المستحقة للإجازة بأجر كامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير المالية اللبناني: نواجه واقعا ماليا وإنسانيا غير مسبوق بسبب الحرب

محمد على

أكد وزير المالية اللبناني أن البلد يواجه واقعا ماليا وإنسانيا غير مسبوق بسبب الحرب والإيرادات العامة تراجعت بشكل حاد.

شدد وزير المالية ياسين جابر أن الدولة اتخذت قراراً واضحاً ومسؤولاً: حماية الاستقرار الوطني وتأمين استمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية أولاً، بالتوازي مع الحفاظ الكامل على حقوق موظفي القطاع العام.

وقال في تصريح: "إن الحكومة واجهت واقعاً مالياً وإنسانياً غير مسبوق جراء الحرب الأخيرة، حيث تراجعت الإيرادات العامة بشكل حاد وارتفعت الحاجات الاجتماعية والصحية بصورة كبيرة، ما فرض توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً: الرواتب الشهرية للقطاع العام، دعم المستشفيات والقطاع الصحي، متطلبات النزوح الاغاثية، وتأمين استمرارية الخدمات العام".

وأضاف: "كان يمكن اتخاذ قرارات شعبوية سريعة، لكن مسؤوليتنا كانت أن نمنع الانهيار لا أن نفاقمه، وأن نحمي الليرة والاستقرار النقدي لا أن نغامر بمصير اللبنانيين. مجدداً التأكيد على أن حقوق الموظفين ليست موضع نقاش أو مساومة أو مادة يسخرها البعض لغايات شعبوية، بل هي التزام ثابت لدينا، إلا أن التنفيذ يجب أن يتم في التوقيت الصحيح، ضمن الأطر القانونية السليمة،  ووفق قدرة الدولة على التمويل المستدام".

ولفت جابر الى "ظروف البلاد الأمنية التي تسببت في شل العمل التشريعي، الأمر الذي أخر السير بالاطر القانونية الملزمة"، أشار الى أن وزارة المالية تعمل على إدارة المرحلة الصعبة بعقل الدولة الحريصة على حسن ادارة المال العام، لا بمنطق ردود الفعل، مشدداً على أن المسؤولية الحقيقية لن تكون في اتخاذ القرار الأسهل غير المدروس، بل في اتخاذ القرار الذي يحمي موجبات الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي".

وختم قائلاً: "إن لبنان الذي كان بدأ مسار التعافي، ملتزم المضي به، كما التزامه وفور تحسن الظروف بأن تكون الملفات الاجتماعية والمعيشية في صدارة الأولويات، وفي مقدمها إنصاف العاملين في القطاع العام، متوجهاً الى العاملين فيه والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين: "لا تصدقوا المتفلتين من حس المسؤولية، فحقوقكم التي أقرها مجلس الوزراء لم ولن تلغى أو تضيع، وهي التزام ثابت لا تراجع عنه ولو تأخر بعض الوقت".
 

لبنان الاحتلال وزير المالية اللبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

إسرائيل تأمر بإخلاء 7 بلدات لبنانية تمهيدا لضربات عسكرية

بالصور

احتجاز سفينتين إسرائيليتين من قبل القوات البحرية للحرس الثوري | صور

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.

الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية

ايتن عامر تخطف الأنظار بجمالها

طريقة عمل توفي الكراميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

