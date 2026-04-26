ترامب: سنأخذ الغبار النووي الإيراني ولو اضطررنا للعمليات العسكرية لقضينا عليهم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن ستأخذ الغبار النووي الإيراني وذلك جزء من المفاوضات مع طهران ، معربا عن آماله في ألا يضطر للتعامل عسكريا مع ما تبقى من النظام الإيراني.

وهدد ترامب ، في تصريحات نقلتها فوكس نيوز قائلا: لو اضطررنا لمواصلة العمليات العسكرية في إيران لقضينا عليهم تماما وبسرعة فائقة.

وقال ترامب أيضا: أنا محبط جدا من النيتو لأنهم لم يساعدونا بشأن إيران ، ومانقوم به بشأن إيران ماهو إلا خدمة للعالم .

وأضاف الرئيس الأمريكي : لست محبطا جدا من الصين، لكن كان بإمكانها تقديم المزيد من المساعدة.

وفي سياق آخر، أكد ترامب أنه تواصل مع بوتين دون أن يكشف تاريخ اتصالهما الأخير ، معربا عن آماله في التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية.