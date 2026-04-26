أحمد حسن: صرف مستحقات لاعبي مودرن سبورت بعد الفوز على الإسماعيلي

كشف النجم أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم ، عن صرف مستحقات لاعبي فريق مودرن سبورت، وذلك عقب تحقيق الفوز على فريق الإسماعيلي في المباراة الأخيرة.

ويأتي هذا القرار في إطار تحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، وتحقيق نتائج مميزة في مشوار الفريق بالدوري.

وحقق فريق مودرن سبورت الفوز على فريق الإسماعيلي بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية بـ«مجموعة الهبوط»، في الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي مودرن سبورت، اللاعب محمد عمار (لاعب الإسماعيلي) بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 14، وأرنولد إيبا تشيبينا في الدقيقة 90+1 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة، رفع مودرن سبورت رصيده إلى النقطة 30؛ ليحتل المركز السادس بمجموعة الهبوط، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 14 ليظل في المركز الأخير.