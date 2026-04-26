الإسماعيلي يعلن إصابة محمد خطاري بشرخ في الأنف وارتجاج بسيط بعد مواجهة مودرن سبورت

أعلن النادي الإسماعيلي عن تعرض لاعبه محمد خطاري لإصابة قوية خلال مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بخسارة الإسماعيلي بهدفين دون رد.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي أن اللاعب يعاني من شرخ في الأنف إلى جانب ارتجاج بسيط في المخ، ما يستلزم خضوعه لفترة راحة تمتد إلى أسبوعين، مع متابعة طبية دقيقة لحالته قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وجاءت الإصابة عقب اصطدام قوي بين محمد خطاري وحارس مرمى مودرن سبورت في نهاية الشوط الأول، حيث سقط اللاعب مغشيا عليه داخل أرض الملعب، قبل أن يتلقى الإسعافات الأولية ويعود لاستكمال اللقاء رغم الإصابة.

ويأمل الجهاز الفني للإسماعيلي في تعافي اللاعب سريعا، نظرا لحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة المقبلة، التي تعد حاسمة في مشوار البقاء بالدوري الممتاز.