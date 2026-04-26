مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل مطلق النار على ترامب

داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل كول ألين، المشتبه به في حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، في وقت متأخر من مساء السبت بعد أن حاصر العقار الواقع في ضواحي لوس أنجلوس الهادئة.

وبحسب مصادر إنفاذ القانون، فقد تم السيطرة على ألين ، وهو خريج هندسة ميكانيكية من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا يبلغ من العمر 31 عامًا، بعد أن اقتحم قاعة تفتيش أمنية وأطلق النار ببندقيته داخل فندق واشنطن هيلتون خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي مساء السبت.

وقد وصل موكب تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يضم شاحنات مدرعة وعملاء يرتدون ملابس مموهة، إلى منزل ألين في تورانس بكاليفورنيا في وقت متأخر من ليلة السبت - بعد ساعات من وصول صحيفة ذا نيويورك بوست إلى مكان الحادث.

وشوهد عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي في المنزل المرتبط بكول ألين، المشتبه به في إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.