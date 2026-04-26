باكستان: لا عودة وشيكة للمبعوثين الأمريكيين إلى محادثات إيران

نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين باكستانيين، أن كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد يواصلون جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين رغم تصاعد التوترات.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة إسلام آباد مساء الأحد، في زيارة هي الثانية خلال يومين، وذلك عقب زيارة قصيرة إلى سلطنة عمان.

وكان عراقجي قد أجرى زيارة إلى إسلام آباد، السبت، حيث عرض رؤية طهران بشأن إنهاء الصراع الإقليمي على كل من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش المشير عاصم منير، ووزير الخارجية إسحاق دار، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

وأكد المسؤولون الباكستانيون أنه “لا توجد خطط فورية لعودة المبعوثين الأميركيين إلى طاولة المحادثات في الوقت الراهن”.

