أسوشيتد برس: باكستان تسارع لإنقاذ المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

أفاد مسئولون باكستانيون، بأن القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية، سارعت، اليوم الأحد، إلى “إعادة إحياء محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران”؛ بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “لن يرسل مبعوثيه إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات”.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن اثنين من المسئولين الباكستانيين، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر العاصمة الباكستانية في وقت متأخر من مساء أمس السبت، وكان من المتوقع أن يعود إلى إسلام آباد اليوم الأحد، قبل أن يتوجه إلى موسكو، ثم غادر إلى سلطنة عُمان، التي سبق لها أن توسطت بين البلدين، وتقع على الجانب الآخر من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال المسئولان إن القادة ينتظرون “عراقجي”، فيما لم يحددا الجهود المبذولة، أو موعد عودة المسئولين الأمريكيين للمنطقة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الأول، الجمعة، أنه سيسعى جاهداً لإرسال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام آباد لعقد جولة ثانية من المحادثات، ولكن بعد وقت قصير من الإعلان عن مغادرة عراقجي؛ أعلن ترامب إلغاء المهمة، بسبب عدم إحراز أي تقدم مع إيران.