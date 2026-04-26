السلطات الأمريكية تفتش منزل منفذ محاولة اغتيال ترامب

أعلن القائم بأعمال النائب العام الأمريكي تود بلانش أن سلطات إنفاذ القانون قامت بتفتيش منزل وغرفة فندق الرجل المشتبه في إطلاقه النار خلال حفل نقابة مراسلي البيت الأبيض.

وقال بلانش في مقابلة مع قناة ABC: "قمنا بعمليات تفتيش على الساحلين الشرقي والغربي. في غرفة الفندق في واشنطن حيث أقام، وفي لوس أنجلوس، في منزل المشتبه به".





وبحسب كلماته، كان الرجل نزيلا في الفندق نفسه الذي أقيم فيه حفل ترامب. وقام بتسجيل الدخول إلى الغرفة في اليوم السابق للفعالية. وأكد بلانش أن المحققين يدرسون هواتف المشتبه به وأجهزته الإلكترونية الأخرى.





وكشفت السلطات اسم المشتبه به وهو كول توماس ألين 31 عاما، من كاليفورنيا كان يعمل مدرسا ومطور ألعاب فيديو من جنوب كاليفورنيا.





و بحسب CNN، درس ألين الهندسة وتخرج من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) وحصل على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة ولاية كاليفورنيا.