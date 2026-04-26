أمر ملكي .. السعودية تنفذ حكم الإعدام ضد مواطن

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة، بمنطقة القصيم.

ونص البيان السعودي على : أقدم محمد بن تركي بن سايف العضيلة المطيري -سعودي الجنسية- على قتل/ مزنة بنت صالح بن عبدالله العايد -سعودية الجنسية- بسكب مادة حارقة على جسدها مما أدى إلى وفاتها.

وأضاف البيان : تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقالت الداخلية : تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني محمد بن تركي بن سايف العضيلة المطيري – سعودي الجنسية - يوم الأحد بتاريخ 9 / 11 /1447هـ الموافق 26 / 4/ 2026م بمنطقة القصيم.

وختمت الوزارة بيانها قائلة : نعلن ذلك لنؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره،