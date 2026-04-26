سعر ميتسوبيشي أوتلاندر هايبرد 2026 في السعودية

كشفت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي أوتلاندر هايبرد موديل 2026، وتنتمي أوتلاندر هايبرد لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

محرك ميتسوبيشي أوتلاندر هايبرد موديل 2026

تحصل سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر هايبرد موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2400 سي سي، بجانب محركين كهربائيين، وتنتج قوة 248 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 61 كم/ساعة بالبطارية الكهربائية .

مواصفات ميتسوبيشي أوتلاندر هايبرد موديل 2026

زودت سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر هايبرد موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام صوتي من ياماها، ونظام Apple CarPlay ، وبها Android Auto قياسي، وبها 7 مقاعد، ونظام تعليق معاد تصميمه لتحسين الراحة، وبها حزمة "Mi-Pilot" للمساعدة القيادة.

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي أوتلاندر هايبرد موديل 2026

تمتلك سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر هايبرد موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام التخفيف من التصادم الأمامي (FCM)، وتحذير النقاط العمياء (BSW)، وبها نظام التنبيه لحركة المرور الخلفية (RCTA)، وبها نظام تحذير مغادرة المسار (LDW) والمساعدة في البقاء فيه، وبها نظام المساعدة المتقدم (MI-PILOT Assist)، وبها كاميرات مراقبة 360 درجة ، وفرامل طوارئ تلقائية .

سعر ميتسوبيشي أوتلاندر هايبرد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 121 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 148 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 161 ألف ريال سعودي .