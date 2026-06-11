محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية القنصلية الروسية بالعيد الوطني

شارك المهندس أحمد عطية محافظ الإسكندرية، في احتفالية العيد الوطني لروسيا الاتحادية، التي نظمتها القنصلية العامة الروسية بالإسكندرية.

وذلك بحضور اللواء أركان حرب ياسر الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء بحري محمود عبد الستار قائد القاعدة البحرية، فضلًا عن مشاركة عدد من السادة قناصل الدول العربية والأجنبية المعتمدين بالإسكندرية، وممثلي مجتمع الأعمال، ونخبة من الشخصيات العامة بالمحافظة.

وخلال الاحتفالية؛ أكد محافظ الإسكندرية على عمق وقوة العلاقات المصرية الروسية، والتي تشهد نموًا متسارعًا وتطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا راسخًا للشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

كما أشاد محافظ الإسكندرية بالمشروعات القومية المشتركة التي تعكس متانة التعاون بين مصر وروسيا، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية، والذي يُعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية والتنموية في مصر، ويجسد مستوى متقدمًا من الثقة والتكامل بين الجانبين، خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

ومن جانبه؛ أعرب القنصل العام الروسي بالإسكندرية عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على دفع أطر التعاون المشترك مع مصر بوجه عام، ومع محافظة الإسكندرية بوجه خاص، في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية.

وشهدت الاحتفالية أجواءً ودية متميزة، عكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين المصري والروسي، وأكدت أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أرحب للتعاون، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.