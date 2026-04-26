أردوغان: حادث مراسلى البيت الأبيض عمل شنيع ضد الديمقراطية وحرية الصحافة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أعرب خلاله عن تمنياته بالسلامة له عقب محاولة الهجوم التي استهدفت حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

وحسب البيان الصادر عن الرئاسة التركية ؛ شدد أردوغان على أن الحادثة تعد عملا شنيعا ضد الديمقراطية وحرية الصحافة.

وتمنى الرئيس التركي الشفاء العاجل لرجل الأمن المصاب.

وفي وقت لاحق ؛ داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل كول ألين، المشتبه به في حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، في وقت متأخر من مساء السبت بعد أن حاصر العقار الواقع في ضواحي لوس أنجلوس الهادئة.

وحسب مصادر إنفاذ القانون، تمت السيطرة على ألين ، وهو خريج هندسة ميكانيكية من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا يبلغ من العمر 31 عامًا، بعد أن اقتحم قاعة تفتيش أمنية وأطلق النار ببندقيته داخل فندق واشنطن هيلتون خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي مساء السبت.

ووصل موكب تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يضم شاحنات مدرعة وعملاء يرتدون ملابس مموهة، إلى منزل ألين في تورانس بكاليفورنيا في وقت متأخر من ليلة السبت - بعد ساعات من وصول صحيفة ذا نيويورك بوست إلى مكان الحادث.

وشوهدت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي في المنزل المرتبط بكول ألين، المشتبه به في إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.