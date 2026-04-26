التعليم: 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر| تفاصيل

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك عملًا مستمرًا لتطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى أن العامين الماضيين شهدا تحقيق العديد من الإنجازات في هذا القطاع.

واوضح أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أسفر عن تنظيم أسبوع التوظيف للتعليم الفني على مدار أربعة أيام، بمشاركة 50 شركة يوميًا من مختلف التخصصات الفنية، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للخريجين.

وأشار أيمن بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الدولة تسعى خلال الفترة الأخيرة إلى دعم التشغيل وربط التعليم الفني بسوق العمل، موضحًا أن إجمالي فرص العمل المتاحة يصل إلى 20 ألف فرصة داخل شركات وطنية وأخرى خارج مصر، وقد تقدم لها عدد كبير من الخريجين.

وأضاف بهاء الدين، أن الملتقى يمثل أكبر تجمع لتوظيف خريجي التعليم الفني، حيث سجل نحو 30 ألف خريج للحصول على فرصة عمل، في خطوة تعد الأولى من نوعها من خلال تنظيم ملتقى توظيف متخصص في مجال التعليم الفني، مشيرًا إلى أن نحو 30 ألف خريج تقدموا عبر المنصة المخصصة للوظائف، موضحًا أن آلية العمل تبدأ بإتاحة المنصة، ثم المشاركة في الملتقى، حيث تعرض الشركات الوظائف المتاحة، وتتلقى طلبات التوظيف، ثم تبدأ مرحلة التواصل مع الخريجين لاستكمال إجراءات التوظيف.

وشدد على أن توقيع عقود العمل يتم خلال الساعات الأولى من انطلاق الملتقى، نظرًا لسرعة الإجراءات وتوافر فرص العمل بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور المعروضة يختلف حسب التخصصات، موضحًا أن بعض الوظائف تقدم رواتب تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.