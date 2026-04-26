القومي للبحوث: المخدر A4 حشيش صناعي يضرب المخ مباشرة

كشفت الدكتورة إيناس الجعفراوي، الأستاذة بقسم بحوث المخدرات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، عن تفاصيل تتعلق بانتشار نوع من المواد المخدرة المعروفة باسم “A4”، وآليات استخدامها، وتأثيرها على الجسم والمخ.

وأوضحت إيناس الجعفراوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتم نقع الورق في مادة مخدرة ثم تجفيفه، وبعدها يتم إدخاله إلى السجون في عدد من الدول حول العالم.

وأضافت إيناس الجعفراوى، أن خطورة المخدرات المعروفة باسم “A4” تكمن في تأثيرها المباشر على المخ، مشيرة إلى أن المخدرات بشكل عام تؤدي إلى تدمير الجسم وتسبب أضرارًا صحية بالغة الخطورة.

أشارت إلى أن أول دولة عربية أعلنت الكشف عن هذه المادة هي الأردن، حيث أعلنت وزارة الداخلية هناك التعرف عليها، موضحة أنها تُصنف كـ“حشيش صناعي” لا أصل طبيعي له، وتركيبته لا ترتبط بالحشيش النباتي، رغم أنه يؤثر على نفس مستقبلات الحشيش الطبيعي في المخ ويصيب نفس المناطق، متابعة أنه بعد ذلك أعلنت الإمارات عن اكتشاف هذه المادة، كما أعلنت البحرين أيضًا عن رصد وصولها لديها.