الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا عربيا بـ 3 كيلو من مخدر القات | صور

الضبطية
الضبطية
نورهان خفاجي

أحبطت رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب عربي تهريب كمية كبيرة من مخدر القات لداخل البلاد.

جاءت الواقعة في صالة الوصول بمبني الركاب رقم ١ بقيادة احمد علي السيد القائم بأعمال مدير عام جمارك مبني الركاب رقم ١ أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الخطوط اليمنية القادمة من عدن حينما حاول راكب عربي الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ومعه حقيبة وكرتونه فاستوقفته عبد الله حمدي  رئيس قسم اللجنة الجمركية.

وبسؤال الراكب عما اذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه اجاب بالنفي، فطلب منه رئيس القسم وضع الحقيبة والكرتونه حوزته للتفتيش علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من هيثم صلاح مأمور الجمرك و احمد عبد الرؤوف مدير الادارة واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الكرتونه، قام تامر عادل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١ بتكليف احمد السيد عبد الرحمن مأمور الجمرك بتفتيش الكرتونة يدويا، مما اسفر عن ضبط اكياس قشور نبات الكركديه والبن مغمور في وسطهم ستة اكياس بهم نبات القات المخدر بوزن ثلاثة كيلو وستمائة جرام.

قام خالد محمود عبد العظيم مدير الادارة الرابعة بمبني الركاب الركاب رقم ١ بمعاينة المضبوطات وأمر بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي كل من احمد علي المدير العام والدكتور ماجد موسي رئيس الادارة المركزية والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

أمر المستشار معتز زكريا رئيس نيابة النزهة بحبس المتهم اربعة ايام علي ذمة التحقيقات، تاتي عمليات الضبط المتتالية لحائزي المخدرات بكل أنواعها وايضا باقي الممنوعات وكذلك لمهربي البضائع المتنوعة في ظل حرص واطار متواز من تسهيل الاجراءات الجمركية للسياح والمواطنين والسعي الدائم نحو تلافي اي تكدس او ازدحام داخل كل صالات السفر والوصول في مباني الركاب ١ ، ٢ ، ٣ والصالة الموسمية ومطاري سفنكس والعاصمة الإدارية ياتي ذلك بمتابعة مستمرة من احمد اموي رئيس مصلحة الجمارك و دعم ومساندة معنوية وإدارية من احمد كجوك وزير المالية.

جمارك مطار القاهرة مخدر القات قات مطار القاهرة مصر

