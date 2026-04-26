بدعم إماراتي.. حفل زفاف جماعي لـ300 عريس وعروس في قطاع غزة| صور

دعمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، قيام حفل زفاف جماعي بقطاع غزة، ضمن المبادرات الإنسانية لعملية “الفارس الشهم 3“، الهادفة إلى دعم المجتمع الفلسطيني ومساندة الشباب المقبلين على الزواج عبر التخفيف من الأعباء الاقتصادية المترتبة عليهم، وفق بيان رسمي من المبادرة عبر “إكس”، الجمعة 24 أبريل 2026.

ضم حفل الزفاف 300 عريس و عروس، كما شملت الفعالية عدداً من العرسان من ذوي إعاقات حركية وسمعية، شاركوا في الزفاف الجماعي إلى جانب مئات الشباب الآخرين، في صورة عكست تنوع الحالات الإنسانية التي جمعتها المبادرة تحت مظلة واحدة من الفرح والدعم الاجتماعي، مع توفير ترتيبات خاصة لضمان مشاركتهم الكاملة في الاحتفال.





يأتي تنظيم العرس الجماعي في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة يعيشها سكان القطاع، حيث يشكل ارتفاع تكاليف الزواج وندرة فرص العمل أحد أبرز العوائق أمام الشباب لتأسيس أسر جديدة. وتسعى المبادرة إلى تخفيف هذه الضغوط عبر توفير مستلزمات الزواج الأساسية والدعم اللوجستي للعرسان، بما يساعدهم على بدء حياتهم الأسرية بأعباء أقل.





ويعد “ثوب الفرح 2” النسخة الثانية من المبادرة، بعد نجاح النسخة الأولى التي لاقت صدى واسعاً داخل المجتمع الغزي، إذ ينظر إلى الأعراس الجماعية باعتبارها أحد أدوات الدعم الاجتماعي التي تعزز التكافل المجتمعي وتمنح الشباب فرصة للانطلاق نحو الاستقرار الأسري.



