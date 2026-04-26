جوتيريش يدعو لحلول دولية لكبح انتشار التطرف في منطقة الساحل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى حلول دولية لكبح انتشار التطرف العنيف في منطقة الساحل، بعد أحداث العنف التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحي في مالي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان صحفي، اليوم/الأحد/، إنه "قلق للغاية إزاء الهجمات في أنحاء مالي وأنه يدين بشدة أعمال العنف هذه، ويعرب عن تضامنه مع الشعب المالي، ويؤكد على الحاجة إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وذكرت الأمم المتحدة أنه في ضوء هجمات نهاية هذا الأسبوع في مالي، دعا أمين عام الأمم المتحدة إلى مزيد من الدعم الدولي المنسق لمعالجة التهديد المتطور للتطرف العنيف والإرهاب في منطقة الساحل، ولتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة بشكل أفضل.

واختتم البيان قائلاً إنه يكرر دعوته لتنسيق أمني قوي وتعاون عبر المنطقة".