بعد أزمة الأعلام .. قصر باكنجهام: زيارة تشارلز لواشنطن ستتم وفق الخطة المقررة



نقلت وكالة رويترز عن قصر باكنجهام القول بأن زيارة الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى الولايات المتحدة ستتم وفق الخطة المقررة.

ومن المقرر أن تتم الزيارة الرسمية للملك تشارلز والملكة كاميلا إلى الولايات المتحدة في الفترة من 27 إلى 30 أبريل.

يأتي ذلك بعد الأزمة التي تسببت فيها الأعلام الأسترالية التي رفعتها السلطات الأمريكية بدلا من الأعلام البريطانية بالقرب من البيت الأبيض قبيل زيارة الملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة.

وكانت مقاطعة كولومبيا قامت - عن طريق الخطأ - برفع عدد من الأعلام الأسترالية بدلا من الأعلام البريطانية بالقرب من البيت الأبيض قبيل زيارة الملك تشارلز للولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أن الملك تشارلز الثالث هو رئيس الدولة الرسمي لأستراليا، لكن هذا المنصب شرفي إلى حد كبير.

وتم رفع 15 علما أستراليا لفترة قصيرة بالقرب من البيت الأبيض، ثم تم استبدالها بالأعلام البريطانية. وبالإجمالي، تم وضع أكثر من 230 علما في المدينة بمناسبة زيارة الملك.