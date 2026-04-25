بـ فوتوسيشن من أمريكا .. أسماء أبو اليزيد تعلن قرب ولادتها

أثارت الفنانة أسماء أبو اليزيد حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية بعد ظهورها في أمريكا.

وبدأت القصة عندما نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورًا لها خلال أشهر حملها الأخيرة برفقة زوجها في نيويورك.

ونشرت فوتو سيشن خاص بالاستعداد للولادة ووداع الاشهر الاخيرة من الحمل بتيشرت بمبي وبنطلون اسود وقبعة مكتوب عليها مامى.

وارتدى زوج اسماء ابو اليزيد زى رياضي ليتتاغم مع إطلالة الفنانة حيث ارتدى تيشرت كت وبنطلون برمودة وكاب مكتوب عليه دادى.

وأعجب بعض رواد السوشيال ميديا بفكرة الفوتوسيشن خاصة أنه بسيط وجذاب بينما تعجب البعض الآخر من رغبة الفنانة للولادة في بلد غير مصر رغم أظهرها لحبها لها قبل ذلك.