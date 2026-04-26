تأثير رجل العصير.. لماذا انتهى هجوم عشاء ترامب بالرصاص؟
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تأثير رجل العصير.. لماذا انتهى هجوم عشاء ترامب بالرصاص؟

ملك ريان

شهدت فعالية عشاء سياسية وإعلامية كبرى كان يحضرها دونالد ترامب لحظة تحوّل مفاجئة، بعدما دوّت طلقات نارية أنهت الحدث بشكل صادم، وفتحت الباب أمام تفسير جديد أطلق عليه إعلاميًا “تأثير رجل العصير”.


 

الحادث بدأ عندما حاول مسلح الاقتراب من نطاق الحدث، مستغلًا الزحام والطبيعة المفتوحة نسبيًا لمثل هذه الفعاليات. ومع أولى الطلقات، تحولت الأجواء من احتفال رسمي إلى حالة ارتباك أمني، حيث سارعت قوات الحماية إلى تأمين ترامب والحضور، بينما تم التعامل مع المهاجم في محيط القاعة قبل أن يتمكن من التوغل بشكل أعمق.


 

مصطلح “رجل العصير” لم يظهر كاسم لشخص محدد بقدر ما أصبح وصفًا لحالة متكررة في مثل هذه الحوادث؛ وهو الفرد العادي الذي يجد نفسه داخل مشهد استثنائي، فيتخذ تصرفًا غير متوقع يؤثر على مجرى الأحداث. في هذه الواقعة، تشير التحليلات إلى أن وجود عناصر مدنية قريبة من نقطة الاشتباك، وتحركات مفاجئة داخل المكان، ساهمت في إرباك المهاجم للحظات حاسمة، وهو ما عجّل بإنهاء الهجوم.


 

ورغم أن الأجهزة الأمنية كانت العامل الحاسم في السيطرة على الوضع، فإن التفسير المرتبط بـ“رجل العصير” يعكس فكرة أوسع، وهي أن التهديدات الحديثة لم تعد تعتمد فقط على جماعات منظمة، بل على أفراد منفردين قد يتأثرون بخطابات متطرفة أو محتوى مشحون، ويتحركون بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق. هذا النمط، المعروف أمنيًا بـ“الذئب المنفرد”، يجعل من الصعب التنبؤ بالهجمات أو إحباطها قبل وقوعها.


 

انتهاء الهجوم بإطلاق النار لم يكن نتيجة تصعيد داخل القاعة نفسها، بل بسبب محاولة إيقاف المهاجم في محيط الحدث قبل وصوله إلى هدفه المحتمل. وهنا يظهر العامل الأمني كعنصر حاسم، حيث أدى التدخل السريع إلى احتواء التهديد، حتى لو كان ذلك باستخدام القوة المسلحة.


 

في المجمل، تكشف الواقعة عن تداخل معقد بين ثلاثة عناصر: التهديد الفردي غير المتوقع، والاستجابة الأمنية السريعة، والعوامل العفوية داخل موقع الحدث. وبينما قد يبدو “رجل العصير” مجرد توصيف إعلامي، إلا أنه يعبر عن واقع جديد، حيث يمكن لتفصيلة صغيرة أو تصرف غير محسوب أن يغير مسار حادث كامل، ويحدد نهايته في لحظات


 

استخراج بطارية من معدة طفلة 4 سنوات بمنظار بمستشفى أبو كبير

زفاف المخرج هاني خليفة والمنتجة رنا حسانين بحضور نجوم الفن

صدى البلد يكرم أحمد عبد الله محمود بعد نجاح مسلسل علي كلاي.. صور

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الشرقية.. مستندات

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

