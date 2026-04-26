الإعلاميين: إنهاء إجراءات تسليم المرحلة الأولي من مشروع جنة 6 أكتوبر الأسبوع الجاري

اعتمدمجلس النقابة خطابات تسليم الدفعة الأولى بمشروع جنة ٦ أكتوبر خلال اجتماع مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين اليوم.

وأكد مجلس النقابة أن النقابةستبدأ إجراءات تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية المخصصة لأعضاء النقابة هذا الأسبوع .

وأعلن نقيب الإعلاميين أن النقابة تسلمت خطابا رسميا من جهاز مدينة ٦ أكتوبر ضم قائمة من الأسماء التي تمت الموافقة عليها والتي استوفت الشروط التي اشترطتها هيئة المجتمعات العمرانية والتي انطبقت على الأعضاء المتقدمين من النقابة بعد تأكد الجهاز من صحتها وصحة موقفهم منها ألا يكونوا قد استفادوا قبل ذلك من أي وحدات طرحتها وزارة الإسكان تحت أي مسمى .

وأكد نقيب الإعلاميين أن الزملاء سيتوجهون إلى الجهاز برفقة مندوب من النقابة لمعاونتهم في استكمال باقي إجراءات الإستلام .

وأكدت النقابة أنه جاري تجهيز كشوفات الدفعة الثانية من ذات المشروع حتى يتم تسليم باقي الزملاء الحاجزين للوحدات تباعابالتنسيق مع جهاز مدينة ٦ أكتوبر برئاسة المهندس نادر زعفر .