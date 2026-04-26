عراقجي ينقل رسائل مكتوبة حول الخطوط الحمراء في الاتفاق مع واشنطن

أفادت وكالة فارس للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي خلال جولته الاقليمية الحالية نقل رسائل مكتوبة حول الخطوط الحمراء النووية ومضيق هرمز، عبر الوسيط الباكستاني، إلى الجانب الأمريكي.

وبموجب هذا التقرير، فإن تبادل الرسائل هذا لا علاقة له بالمفاوضات، بل يُعتبر مبادرة من إيران لتوضيح الوضع في المنطقة، وإعلاناً صريحاً للخطوط الحمراء لبلادنا.



وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوزير عراقجي يتصرف بشكل كامل ضمن إطار الخطوط الحمراء المحددة والمهام الدبلوماسية لوزارة الخارجية.