وكالة تسنيم الإيرانية: عراقجي سينقل مطالب إيران لإنهاء الحرب إلى باكستان بصفتها دولة وسيطة

كشفت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سينقل مطالب إيران لإنهاء الحرب إلى باكستان بصفتها دولة وسيطة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

في سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد سبل إنهاء الحرب وتطورات الأمن الإقليمي، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء تناول مستجدات المحادثات الجارية ضمن جهود وساطة تقودها باكستان، في ظل تعثر المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.