عراقجي يصل قاعدة نور خان العسكرية قرب إسلام آباد



وصل منذ قليل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى قاعدة نور خان العسكرية قرب إسلام آباد بحسب ماصرحت به مصادر باكستانية.

ومن جانبها ؛أعلنت الخارجية الإيرانية أن عراقجي سيتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد قبل التوجه إلى روسيا



أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر مسقط متوجها إلى إسلام آباد .

وأشارت الوكالة الإيرانية الى أن عراقجي بحث مع نظيره السعودي التطورات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية الراهنة حيث أطلعه على مسار إيران الدبلوماسي لإنهاء الحرب وخفض التوترات.