آثار الإسكندرية: 11 ساعة عمل بقلعة قايتباي بعد المواعيد الجديدة

أكد محمد متولي، مدير آثار الإسكندرية، أنه تم تعديل مواعيد العمل بقلعة قايتباي، وأن هذا التعديل يتم بالتزامن مع التوقيت الصيفي، وأن لهذا التعديل أهمية في زيادة عدد السياح.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، وتقديم الإعلامية روان أبو العينين، أن تعديل المواعيد يجعل القلعة مفتوحة حتى الساعة 8 مساءً، وأن السائح يستطيع زيارة أكثر من 10 أماكن في الإسكندرية، وقد يجعل زيارة القلعة في نهاية اليوم.

ولفت إلى أن القلعة تشهد تكدسًا كبيرًا، وأن ساعات العمل تصل إلى 11 ساعة، وأن زيادة مدة العمل تقلل من التكدس، كما أن آثار الإسكندرية تعمل على تقديم أفضل العروض التي تلقى ردود فعل إيجابية من السياح.

وأشار إلى أن القلعة ستفتح أبوابها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا على، أن تُغلق في تمام الساعة الثامنة مساءً ولمدة ١١ ساعة متصلة يومياً.

وأضاف أن القلعة ستفتح أبوابها مرة أخرى أمام الزائرين لمشاهدة عروض الصوت والضوء حيث يبدأ العرض الأول ٨.٣٠ مساءً والعرض الثاني ٩.٣٠ مساءً وفي حالة الإقبال يتم اضافة عرض ثالث الساعة ١٠٣٠ مساءً.