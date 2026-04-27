مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية 27 أبريل 2026 كاملة

عبد الفتاح تركي

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية 27 أبريل 2026 .. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الاثنين 27 أبريل 2026 عن جدول مواعيد تشغيل القطارات على خط القاهرة الإسكندرية في الاتجاهين، وسط اهتمام متزايد من المواطنين بمعرفة توقيتات الرحلات المتاحة، خاصة مع تنوع مستويات الخدمة بين القطارات الفاخرة مثل تالجو وVIP، والقطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية، بالإضافة إلى قطارات الدرجة الثالثة المكيفة.

ويأتي إعلان المواعيد في إطار حرص الهيئة على تلبية احتياجات المسافرين، وتوفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات، سواء من حيث التكلفة أو مستوى الراحة، بما يسهم في تنظيم حركة السفر اليومية بين المحافظتين.

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم الاثنين 27 أبريل 2026

تضم قائمة القطارات العاملة على خط القاهرة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الرحلات التي تبدأ منذ ساعات الصباح الباكر وتستمر حتى المساء، وجاءت المواعيد على النحو الآتي:

قطار رقم 119 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5 00 صباحًا.
قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6 00 صباحًا.
قطار رقم 7 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6 20 صباحًا.
قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6 45 صباحًا.
قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7 00 صباحًا.
قطار رقم 2025 تالجو القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8 00 صباحًا.
قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8 10 صباحًا.
قطار رقم 905 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9 00 صباحًا.
قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10 00 صباحًا.
قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 10 10 صباحًا.
قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12 00 ظهرًا.
قطار رقم 1203 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 13 25 ظهرًا.
قطار رقم 2023 تالجو القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14 00.
قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14 25 ظهرًا.
قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 15 00 ظهرًا.
قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15 10 عصرًا.
قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15 25 عصرًا.
قطار رقم 23 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16 30 ظهرًا.
قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16 00 مساءً.
قطار رقم 3023 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17 00.
قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18 00 مساءً.
قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18 15 مساءً.
قطار رقم 3009 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19 10.
قطار رقم 3022 ثالثة مكيفة المنصورة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19 15.
قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20 15 مساءً.
قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20 30 مساءً.
قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية الأقصر موعد قيامه الساعة 22 15.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة اليوم الاثنين 27 أبريل 2026

في الاتجاه العكسي، وفرت الهيئة عددًا كبيرًا من الرحلات التي تخدم المسافرين من الإسكندرية إلى القاهرة، وجاءت المواعيد على النحو الآتي:

قطار رقم 8 روسي تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 5 10.
قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6 00 صباحًا.
قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7 00 صباحًا.
قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8 15 صباحًا.
قطار رقم 3024 ثالثة مكيفة الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 10 00.
قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11 30 صباحًا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13 00 ظهرًا.
قطار رقم 18 روسي الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13 10 ظهرًا.
قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14 00 ظهرًا.
قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15 30 عصرًا.
قطار رقم 118 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 17 10 مساءً.
قطار رقم 568 سياحي الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18 10.
قطار رقم 32 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18 10 مساءً.
قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 19 00 مساءً.
قطار رقم 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 19 30 مساءً.
قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20 10 مساءً.
قطار رقم 28 روسي الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20 20 مساءً.
قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22 00 مساءً.

تنوع مستويات الخدمة على خط القاهرة الإسكندرية

تشمل الرحلات المعلنة جميع فئات القطارات، بدءًا من القطارات الفاخرة مثل تالجو وVIP التي توفر مستوى عالٍ من الراحة والخدمات، مرورًا بالقطارات المكيفة، وصولًا إلى القطارات الروسية والدرجة الثالثة المكيفة التي تُعد خيارًا اقتصاديًا مناسبًا لعدد كبير من الركاب.

ويمنح هذا التنوع المسافرين القدرة على اختيار الرحلة التي تناسب احتياجاتهم من حيث التكلفة ودرجة الراحة وتوقيت السفر، خاصة مع توافر رحلات على مدار اليوم.

أهمية خط القاهرة الإسكندرية في حركة النقل

يُعد خط القاهرة الإسكندرية من أهم خطوط السكك الحديدية في مصر، حيث يشهد كثافة تشغيل عالية يوميًا لنقل آلاف الركاب، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو السفر.

وتحرص الهيئة على تحديث جداول التشغيل بشكل مستمر، بما يضمن انتظام حركة القطارات وتقليل التكدس، إلى جانب تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية 2026 مواعيد قطارات اليوم مصر قطارات تالجو القاهرة الإسكندرية قطارات VIP مصر جدول قطارات سكك حديد مصر قطارات الإسكندرية القاهرة اليوم مواعيد القطارات المكيفة 2026 قطارات الدرجة الثالثة المكيفة حجز قطار القاهرة الإسكندرية مواعيد القطارات الروسية مصر

